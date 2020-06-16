Fenerbahçe - Trabzonspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maç Trabzonspor'un 2-1 galibiyetiyle sona ermişti. Müsabaka saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR: 1-1 (İLK YARI SONA ERDİ)

GOL: 6' Sörloth (Trabzonspor) 42' Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: 24' Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)



İLK 11'LER



FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Vedat Muriç

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth



MAÇTAN NOTLAR

Sezonun en kritik sınavında Can Bartu Tesisleri'nden Ülker Stadı'na kadar takım otobüsünü sarı-lacivertli bir kafile uğurladı. Tedbirlere uyarak oluşturulan konvoy ile maç öncesi moral aşılandı

2019-20 sezonun en kritik maçlarından birine çıkan Fenerbahçe'yi taraftarı yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli takımın koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynadığı kupa rövanşına taraftarı uğurladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Ülker Stadı'na gelen takımı; taraftarlar tesislerin kapısında karşıladı. Meşaleler ve alkışlarla takım çıkış yaptı.

Ardından belli bir grup; kulübün de izni ve kurallar uyulmak kaydıyla takım otobüsünün peşinden gitti. Seyircisiz maça karşın taraftar desteğinin hissettirilmesi amaçlandı.

Tüm taraftar grupları belli sayıda kişiyi seçerek ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek böyle bir organizasyona imza attı. Ayrıca stada da özel bir pankart asıldı.

Okul Açık tribünün olduğu bölüme kocaman bir "Şerefinle Tarihinle En Büyüksün Fenerbahçe" pankırtı taraftarlar tarafından konuldu.

Öte yandan karton taraftar uygulamasında ciddi bir ilerleme gösteren Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında da sayının arttığı bildirildi.

10 bini aşan karton taraftar uygulamasıyla Maraton ve Migros tribünlerinin alt kısımları tamamen kapandı. Fenerium alt tribününde de ciddi bir kısmın kapandığı görüldü.

Zajc-Tolga hamlesi

Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçına farklı bir orta saha kurgusu çıktı. Eksiklerin dönmesiyle de ideale yakın bir 11 yakalayan Fenerbahçe'de; orta sahada Tolga Ciğerci ve Miha Zajc formayı aldı.

Luiz Gustavo'nun yanında bu ikili oynadı, Emre Belözoğlu yine yedek olarak başladı. Ayrıca Hasan Ali Kaldırım sol beke dönerken; Vedat Muriç de yeniden forvette şans buldu.

Maç günü idman

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi sabah saatlerinde sürpriz bir idman gerçekleşti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'den takım halinde aktivasyon idmanı yapıldı.

Topla yapılan ve hafif tempoda olan bu çalışmayla rutin program uygulandı. Takım son olarak cumartesi izin yapmış; pazar yenileme çalışması, pazartesi de taktik antrenman yapmıştı.

Takımın fizik durumunun kontrolü için dün sabah saatlerinde de aktivasyon programı hazırlandı.

Gustavo'dan direktifler

Trabzonspor'a karşı kritik bir maça çıkan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo hırsıyla dikkat çekti. Maç öncesi ısınmada takım arkadaşlarını tek başına motive etmeye çalışan Brezilyalı, sık sık uyarılar yaptı.

Yüksek sesle takım arkadaşlarına İngilizce olarak, 'Hadi daha canlı', 'Daha hareketli' ve 'Hızlı ol' diye bağıran Gustavo; alkışlarla da motivasyonu üst düzeyde tutmaya çalıştı.

Muslera mesajı

Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar; Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun mesajlarını iletti. Karapınar; Ç.Rizespor maçında bacağı kırılan ve ameliyat olan Muslera'ya özel bir parantez açarak, "Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir maç sağlıktan önemli değil. Çok özel oyuncularını kaybettiler" dedi.

'3 hafta sürer'

Sarı-lacivertlilerde apandist ameliyatı olan ve talihsiz bir durum yaşayan Max Kruse ilk açıklamalarını sosyal medya üzerinden yaptı.

Instagram hesabından konuşan Kruse; sahalara dönüş tarihinin 3 hafta sonra olabileceğini belirtti.

Alman yıldız, "Artık eve çıktım. Bir gece hastanede kaldıktan sonra evime gelmek sevindirdi. Herkese mesajları için teşekkürler. Kısa sürede dönmeye çalışacağım. Sanırım 2 hafta sonra koşulara başlayabileceğim. 3 hafta sonra da sahalara dönebilirim diye düşünüyorum ama tam zamanını bilemiyorum. Şu anda iyiyim evde dinleneceğim" dedi.

Stat çevresinde kontrol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynatılan futbol maçları sebebiyle önlemler sıkı tutuldu. Özellikle stat çevresinde taraftarların toplanıp kalabalıklar oluşturmamaları için polisler ekstra mesai yaptı.

Stada yakın parklar, sokaklar, caddeler ve kafelerin önünde kalabalıkların birikmesine izin verilmesi. Polis, bekçi ve zabıtalar eş zamanlı çalıştı.

Herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Kadıköy'de sıkı önlemler

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında koronavirüs önlemleri gevşetilmedi. Stada giren herkes tek tek ateş ölçümünden geçti. Stadın her katında, koridorlarda ve saha içerisinde hijyen noktaları yer aldı.

Dezenfekte işlemleri özellikle sabah saatlerinde yapıldı. Takımlar stada girerken; tek tek ateş ölçümlerinden geçti. İki takım farklı noktalardan sahaya girdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali: Fenerbahçe vs Trabzonspor