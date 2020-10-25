Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Muhtemel 11'ler maç kadrosu
Süper Lig'in 6. haftasında ter dökecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor geri sayıma başladı. Taraftarlar ise maç hakkında detayları öğrenmek için harekete geçti. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri kimler? İşte maç kadrosu, saati ve canlı yayın kanalı...
Süper Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugüne damga vuracak mücadeleler arasında yer alan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için büyük merak başladı. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Maç kadrosunda kimler var? İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakkında araştırılanlar...
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda bugün oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç beIN SPORTS1'den naklen yayınlanacak.
MUHMTEMEL 11'LER MAÇ KADROSU
FENERBAHÇE
Altay- Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta
SAKAT: Perotti, Ferdi
CEZALI: Yok
TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen
CEZALI: Yok
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Ferdi Kadıoğlu'nun takımla çalıştığı, Diego Perotti'nin de idmanın ilk bölümünde yer aldığı kaydedildi.
Alerjik reaksiyonları devam eden Mame Thiam'ın ise antrenmana katılmadığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği duyuruldu.
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Abdulkadir Parmak'ın katılmadığı bildirildi.