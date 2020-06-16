Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? FB TS maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler...

Fenerbahçe Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu rövanşında bugün oynanacak zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Kazananın finale çıkacağı maçla ilgili heyecan dorukta!



FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:45'de oynanacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



TRABZONSPOR: Erce - Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Nova, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth



FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Mehmet, Tolga Ciğerci, Mevlüt Erginç, Vedat Muriç



İLK MAÇ NE OLMUŞTU?



Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.



Saat 20:30'da başlayan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin henüz 6. dakikasında Falette ciddi bir sakatlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Falette'nin yerine Tolgay oyuna dahil oldu.



İlk yarıda gol sesi çıkmazken 2. yarının henüz ilk dakikasında Trabzonspor, savunmada Jailson'un büyük hatasını değerlendiren Sörloth'la 46. dakikada 1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren Trabzonspor 66. dakikada Ekuban'ın asistinde Novak farkı 2'ye çıkardı. 82. dakikada ise Muriqi, Fenerbahçe'nin tek golünü atarak rövanş maçı için takımına kritik bir katkı sağlamış oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali: Fenerbahçe vs Trabzonspor