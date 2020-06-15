FenerbahÃ§e, Trabzonspor maÃ§Ä±na hazÄ±r

15.06.2020 - 22:53 |
Fenerbahçe, Trabzonspor maçÄ±na hazÄ±r
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda yarÄ±n Trabzonspor'u konuk edecek FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda yarÄ±n Trabzonspor'u konuk edecek FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n koÅŸu, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Antrenmanda 2 gruba ayrÄ±lan futbolcularÄ±n 5'e 2 top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri idmanÄ± taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla tamamladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
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