Fenerbahçe transfer haberler | Monaco'dan Gustavo için 8 milyon euro

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken ismi ayrılığı gündemde olan Luiz Gustavo için yeni bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı futbolcunun transferi için Monaco'nun devreye girdiği öne sürüldü.

FRANSIZLAR DUYURDU

Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco, Luiz Gustavo'nun menajeriyle transfer görüşmelerine başladı. Deneyimli futbolcunun bonservisi için Monaco'nun 8 - 8,5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.



Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gustavo, geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Sarı lacivertliler geçen sezon Gustavo için 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.