Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer haberler | Monaco'dan Gustavo için 8 milyon euro
17.08.2020 - 08:03 |

Fenerbahçe transfer haberler | Monaco'dan Gustavo için 8 milyon euro

Fenerbahçe'de forma giyen Luiz Gustavo için Monaco'nun ciddi bir teklif yaptığı iddia edildi.

ABONE OL

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken ismi ayrılığı gündemde olan Luiz Gustavo için yeni bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı futbolcunun transferi için Monaco'nun devreye girdiği öne sürüldü.

FRANSIZLAR DUYURDU
Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco, Luiz Gustavo'nun menajeriyle transfer görüşmelerine başladı. Deneyimli futbolcunun bonservisi için Monaco'nun 8 - 8,5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe performansı
Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gustavo, geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Sarı lacivertliler geçen sezon Gustavo için 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe transfer haberler | Monacodan Gustavo için 8 milyon euro

    Sevilla soyunma odasında final coşkusu...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe transfer haberler | Monaco'dan Gustavo için 8 milyon euro
      Fenerbahçe transfer haberler | Monaco'dan Gustavo için 8 milyon euro
    2. Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş için idmana çıkmıyor!
      Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş için idmana çıkmıyor!
    3. Lyon'nun Marcelo - Denayer savunmasıyla gelen başarısı!
      Lyon'nun Marcelo - Denayer savunmasıyla gelen başarısı!
    4. Galatasaray transfer haberleri | Feghouli maaşında indirime gitti!
      Galatasaray transfer haberleri | Feghouli maaşında indirime gitti!
    5. Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui bugün açıklanıyor
      Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui bugün açıklanıyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sergen Yalçın rahatladı! "Mensah’ı önemli yerlerde görevlendireceğim"

    Sergen Yalçın rahatladı! "Mensah’ı önemli yerlerde görevlendireceğim"

    Atiba Hutchinson'dan PAOK isteği!

    Atiba Hutchinson'dan PAOK isteği!

    Eddie Newton, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün kalmasını istiyor!

    Eddie Newton, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün kalmasını istiyor!

    Trabzonspor'da 3 genç futbolcu kampa davet edildi!

    Trabzonspor'da 3 genç futbolcu kampa davet edildi!

    Sıradaki Haber