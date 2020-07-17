Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç bizzat görüştü, genç yıldız dönüyor
17.07.2020 - 08:43 | | AJANSSPOR

Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç bizzat görüştü, genç yıldız dönüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ramazan Civelek, sarı-lacivertlilere geri dönecek.

Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç bizzat görüştü, genç yıldız dönüyor
ABONE OL

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve profesyonel olarak sarı lacivertli takımda forma giyen sonrasında ise Gaziantep FK, Sakaryaspor’a kiralanan ardından bonservisi ile Karagümrük’e transfer olan Ramazan Civelek, Fenerbahçe’ye geri dönüyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç bizzat görüştü, genç yıldız dönüyor

Sarı Lacivertli ekip Karagümrük’te bu sezon 27 maçta 5 gol, 9 asistlik performansıyla geçer not alan ve sağ bek pozisyonunda oynayan Ramazan Civelek’in sözleşmesindeki geri alma opsiyonunu kullanacak.

Ali Koç görüştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşme yaptı.

Yasir de dönüyor
Fenerbahçe'nin sezon öncesi sözleşmesindeki 1 milyon TL'lik satın alma opsiyonunu kullanarak Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı sonrasında ise 600 bin Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a gönderdiği Yasir Subaşı da sarı lacivertli kulübe geri dönüyor.

Fenerbahçe'nin planı belli
Yabancı kuralının değişmesinin ardından sarı-lacivertliler, az maliyetli ve tanıdığı eski Türk oyuncuları takımda yeniden değerlendirerek kadrosunu şekillendirmek istiyor.

    Denizlispor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Mert Günok Başakşehir'de fark yarattı!
      Mert Günok Başakşehir'de fark yarattı!
    2. Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e 3 yıllık sözleşme teklifi!
      Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e 3 yıllık sözleşme teklifi!
    3. Başakşehir'de Okan Buruk tarihe geçmek istiyor!
      Başakşehir'de Okan Buruk tarihe geçmek istiyor!
    4. Guardiola Manchester City'de tarih yazdı!
      Guardiola Manchester City'de tarih yazdı!
    5. Trabzonspor'dan CAS'ta güçlü savunma!
      Trabzonspor'dan CAS'ta güçlü savunma!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Messi: "Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız"

    Messi: "Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız"

    Manchester United'da Şampiyonlar Ligi umudu sürüyor!

    Manchester United'da Şampiyonlar Ligi umudu sürüyor!

    NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

    NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

    Osasuna, deplasmanda 10 kişiyle Barcelona'yı yendi!

    Osasuna, deplasmanda 10 kişiyle Barcelona'yı yendi!

    Sıradaki Haber