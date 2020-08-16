16.08.2020 - 23:18 | | Trt Spor
Fenerbahçe transfer haberleri | Allahyar'a resmen talip oldu!
Transferde son dakika... Fenerbahçe'ye İranlı genç oyuncusu Allahyar Sayadmanesh için FC Mariupol, resmi teklifte bulundu.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye İranlı genç oyuncusu için Ukrayna'dan resmi teklif geldi.
Ukrayna ekiplerinden FC Mariupol, Allahyar Sayadmanesh için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.
Teklifin Fenerbahçe tarafından nasıl sonuçlanacağının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon İstanbulspor'a kiralık göndermişti.
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