Fenerbahçe transfer haberleri | Andrea Pirlo ayrılığı açıkladı!

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Gonzalo Higuain ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertli takıma Higuain müjdesini Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo verdi.

"Takımdan ayrılacak"

41 yaşındaki İtalyan efsanesi yaptığı açıklamada, "Gonzalo Higuain ile konuştuk, bu yaz takımdan ayrılacak. Bizim projemizin bir parçası değil, onu göndermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da oynamak istiyor

MLS Ligi'nden talipleri olduğu belirtilen 32 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha Avrupa'da oynamak istediği bildirildi. Fenerbahçe yönetiminin Higuain ile kısa sürede masaya oturacağı ve mali şartlar konusunda görüşme sağlayacağı öne sürüldü.