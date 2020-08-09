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09.08.2020 - 17:57 | | DHA

Fenerbahçe transfer haberleri | Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i istiyor!

Fenerbahçe'de transferde son dakika... Üst üste yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, Antalyaspor'dan 21 yaşındaki Doğukan Sinik'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i istiyor!
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Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik, Fenerbahçe yolunda. Üst üste yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı girmek isteyen sarı lacivertliler, 21 yaşındaki Doğukan Sinik transferiyle de hücum bölgesinde alternatif oluşturmak istiyor.

Alt yaş milli takımlarından da takım arkadaşlarının Fenerbahçe kadrosunda olması ve özellikle Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık isteyen genç oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe forması giymeye yakın. Antalyaspor ile devre arasında 2024 yılı sonuna kadar sözleşme yenileyen Sinik için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin resmi teklif yapması bekleniyor. Antalyaspor'un alt yapısından yetişen ve A takımda başarılı bir performans sergileyen oyuncudan kırmızı beyazlılar da önemli bir kazanç elde etmek istiyor.

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