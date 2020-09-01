Fenerbahçe transfer haberleri | Ayrılığı açıkladı! "Rodrigues'den kurtulmayı istiyoruz"

Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a gitmesi beklenen Garry Rodrigues için bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'dan açıklama geldi.

Al Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos'a transfer olmasının mümkün gözüktüğünü söyledi.

"Rodrigues'den kurtulmayı istiyoruz"

Hüseyin El Şerif, "İnanıyorum ki bir anlaşma sağlayacağız ve sonunda Garry Rodrigues kariyerine Olympiakos'ta devam edecek. Oyuncu Al Ittihad'a geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve sözleşmesinden kurtulmayı istiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.