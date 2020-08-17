Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Blend Baftiu ile anlaşma sağlandı!
17.08.2020 - 21:05 | | Fanatik

Fenerbahçe transfer haberleri | Blend Baftiu ile anlaşma sağlandı!

Transferde son dakika haberi... Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de KF Ballkani takımının hücumcu orta sahası Blend Baftiu'yla her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Blend Baftiu ile anlaşma sağlandı!
ABONE OL

Bu sezon harcama limitleri ve borçlarla ilgili sıkıntısı bulunan Fenerbahçe genç, kaliteli, maliyeti az ve geleceğe yönelik oyuncuları aramaya devam ediyor.

Kosova basınından Arlind Sadiku'nun haberine göre Sarı Lacivertliler, KK Balkani takımının 22 yaşındaki hücumcu orta sahası Blend Baftiu'yla her konuda anlaşma sağladı. Kulüpler de aralarındaki son pürüzleri gidermeye çalışıyor.

Geçen sene takımıyla 34 maça çıkan Blend Baftiu, 20 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Blend Baftiu ile anlaşma sağlandı

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor Macerası

    Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıkladı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe transfer haberleri | Blend Baftiu ile anlaşma sağlandı!
      Fenerbahçe transfer haberleri | Blend Baftiu ile anlaşma sağlandı!
    2. Manchester City, David Silva'nın heykelini dikecek!
      Manchester City, David Silva'nın heykelini dikecek!
    3. Olaylı maç sonrası Rusya'da 2 hakem yalan testine girdi!
      Olaylı maç sonrası Rusya'da 2 hakem yalan testine girdi!
    4. Inter Shakhtar maçı ne zaman, saat kaçta, ? UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
      Inter Shakhtar maçı ne zaman, saat kaçta, ? UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
    5. Trabzonspor'dan 4 transfer için imza töreni!
      Trabzonspor'dan 4 transfer için imza töreni!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıkladı!

    Son dakika | Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıkladı!

    Son dakika... Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi resmen açıkladı!

    Son dakika... Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi resmen açıkladı!

    John Obi Mikel, Stoke City ile anlaştı!

    John Obi Mikel, Stoke City ile anlaştı!

    Son dakika | Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi açıklayacak

    Son dakika | Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi açıklayacak

    Sıradaki Haber