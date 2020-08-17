Fenerbahçe transfer haberleri | Blend Baftiu ile anlaşma sağlandı!

Bu sezon harcama limitleri ve borçlarla ilgili sıkıntısı bulunan Fenerbahçe genç, kaliteli, maliyeti az ve geleceğe yönelik oyuncuları aramaya devam ediyor.

Kosova basınından Arlind Sadiku'nun haberine göre Sarı Lacivertliler, KK Balkani takımının 22 yaşındaki hücumcu orta sahası Blend Baftiu'yla her konuda anlaşma sağladı. Kulüpler de aralarındaki son pürüzleri gidermeye çalışıyor.

Geçen sene takımıyla 34 maça çıkan Blend Baftiu, 20 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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