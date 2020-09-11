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11.09.2020 - 01:08 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Comolli'nin başkan olduğu Toulouse Dirar'ı istiyor!

Fenerbahçe'de transferde son dakika... Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Nabil Dirar'a talip oldu.

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Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Nabil Dirar, sarı - lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. 34 yaşındaki futbolcuya, bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse talip oldu.

Fransız ekibi, Dirar için birkaç gün içinde resmi teklifi iletecek.

Nabil Dirar, Fenerbahçe formasıyla 89 maçta forma giyerken 8 gol atıp 12 asist kaydetti.

Fenerbahçe transfer haberleri | Comollinin başkan olduğu Toulouse Dirarı istiyor

Fenerbahçe transfer haberleri | Comollinin başkan olduğu Toulouse Dirarı istiyor

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