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21.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Enner Valencia rötarlı geliyor!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Enner Valencia transferinde mutlu sona ulaştı. Arjantin’de kız kardeşi kaçırılan Valencia’nın sıkıntılarını çözdükten sonra Türkiye’ye gideceği bildirildi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Enner Valencia rötarlı geliyor!
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Fenerbahçe’de Enner Valencia ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Meksika’daki haberlerde Tigres’ten ayrılan 30 yaşındaki Ekvadorlu forvetin sarı-lacivertlilere bedelsiz transfer olduğu kaydedildi.
Ancak çarşamba günü Arjantin’de kız kardeşi kaçırılan Valencia’nın sıkıntılarını çözdükten sonra Türkiye’ye gideceği bildirildi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Enner Valencia rötarlı geliyor

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