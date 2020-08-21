Fenerbahçe transfer haberleri | Enner Valencia rötarlı geliyor!

Fenerbahçe’de Enner Valencia ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Meksika’daki haberlerde Tigres’ten ayrılan 30 yaşındaki Ekvadorlu forvetin sarı-lacivertlilere bedelsiz transfer olduğu kaydedildi.

Ancak çarşamba günü Arjantin’de kız kardeşi kaçırılan Valencia’nın sıkıntılarını çözdükten sonra Türkiye’ye gideceği bildirildi.

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