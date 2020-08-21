21.08.2020 - 07:00 |
Fenerbahçe transfer haberleri | Enner Valencia rötarlı geliyor!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Enner Valencia transferinde mutlu sona ulaştı. Arjantin’de kız kardeşi kaçırılan Valencia’nın sıkıntılarını çözdükten sonra Türkiye’ye gideceği bildirildi.
Fenerbahçe’de Enner Valencia ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Meksika’daki haberlerde Tigres’ten ayrılan 30 yaşındaki Ekvadorlu forvetin sarı-lacivertlilere bedelsiz transfer olduğu kaydedildi.
Ancak çarşamba günü Arjantin’de kız kardeşi kaçırılan Valencia’nın sıkıntılarını çözdükten sonra Türkiye’ye gideceği bildirildi.
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