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14.08.2020 - 23:32 | | AA

Fenerbahçe transfer haberleri | Erol Bulut, Enner Valencia'yı istedi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe golcü transferinde Enner Valencia'yı gündemine aldı. Teknik direktör Erol Bulut bu transferi ısrarla istedi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Erol Bulut, Enner Valencia'yı istedi!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Enner Valencia oldu.

TRT Spor'un haberine göre Erol Bulut, Enner Valencia’nın transfer edilmesini istedi. Ekvadorlu forvetin menajerliğini ise Ahmet Bulut aldı.

30 yaşındaki futbolcu son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyiyordu. Şu anda ise bonservisi elinde bulunuyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Erol Bulut, Enner Valenciayı istedi

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