Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Garry Rodrigues, bu sezon kaçırdığı gollerle taraftara saç baş yoldurdu. Rodrigues, Gençlerbirliği karşısında da çok net bir fırsatı harcayınca teknik ekibin tepkisini çekti. Takımda mutlu olmadığı öğrenilen 27 yaşındaki futbolcunun menajerine ‘kulüp bul’ talimatı verdiği öğrenildi. Rodrigues’in 1 yıl daha kiralık sözleşmesi var.