10.07.2020 - 08:46 |
Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer ettiği fakat beklenen performansı gösteremeyen Garry Rodrigues ile yollarını ayırıyor. Yıldız oyuncunun menajerine ‘kulüp bul’ talimatı verildi.
Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Garry Rodrigues, bu sezon kaçırdığı gollerle taraftara saç baş yoldurdu. Rodrigues, Gençlerbirliği karşısında da çok net bir fırsatı harcayınca teknik ekibin tepkisini çekti. Takımda mutlu olmadığı öğrenilen 27 yaşındaki futbolcunun menajerine ‘kulüp bul’ talimatı verdiği öğrenildi. Rodrigues’in 1 yıl daha kiralık sözleşmesi var.