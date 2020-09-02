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02.09.2020 - 08:32 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Caner Erkin rüzgarı

Antalyaspor maçında sahanın yıldızlarından olan Caner Erkin, başarılı performansının yanı sıra sakin görüntüsüyle de dikkat çekti.

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Antalyaspor maçında sahanın yıldızlarından Caner Erkin, göz doldurdu. Tecrübeli oyuncu mücadeleye sol bek olarak başladı, ikinci yarıda Filip Novak’ın oyuna girmesinin ardından sol açığa geçti. Caner, arkadaşlarına 4 şut pası verirken, 3 de isabetli orta kesti.

31 yaşındaki oyuncu ayrıca sahanın en çok koşanlarından biriydi. Caner, başarılı performansının yanı sıra sakin görüntüsüyle de dikkat çekti.

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