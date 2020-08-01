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01.08.2020 - 08:27 | | SABAH

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararını verdi

Çevresinden gelen baskılar nedeniyle ‘kariyerine son noktayı koyma’ kararını gözden geçiren 40 yaşındaki tecrübeli futbolcu, fikrini değiştirmedi. Çeşme'de ailesi ile birlikte yaptığı tatilde konuyu enine boyuna düşünen Emre Belözoğlu, yoluna Fenerbahçe Kulübü'nün sportif direktörü olarak devam etme düşüncesinde karar kıldı.

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Fenerbahçe'nin ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada alkışlarla sahadan çıkan Emre Belözoğlu, futbola nokta koyma zamanının geldiğini dile getirse de çevresinden gelen baskılar nedeniyle kararını gözden geçirecek ve son sözü tatil sonrası verecekti.

Şu anda eşi ve çocuklarıyla Çeşme'deki evinde tatil yapan Emre Belözoğlu'nun yakın çevresine futbolu bıraktığını söylediği öğrenildi. Kaptan'ın "Artık bu saatten sonra futbol oynamam zor olur. Bırakıyorum" dediği bildirildi.

TAM YETKİ İLE GÖREVE GELECEK
Çeşme'den pazartesi günü İstanbul'a dönecek olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli yönetimin kendisine yaptığı sportif direktörlük teklifini kabul edecek. Çiçeği burnunda idarecinin, kulüp tarafından bayram bitiminde resmi olarak duyurulması bekleniyor. 40 yaşındaki Belözoğlu, futbol operasyonlarında tam yetkili olacak. Teknik direktörle koordineli bir şekilde transfer çalışması yürütecek.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçede Emre Belözoğlu kararını verdi

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