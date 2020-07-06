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06.07.2020 - 08:31 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a uyarı

Göztepe maçında sahanın en kötüleri arasında yer alan ve ikinci yarında oyundan alınan Ozan Tufan, olumsuz tavırlar sergilemesi nedeniyle teknik heyet tarafından uyarı aldı.

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Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 3-2’lik galibiyetin mimarı olan Ozan Tufan, Göztepe maçında ise sahanın en kötüleri arasında yer almıştı. Kötü performansı sonrası ikinci yarıda oyundan alınan Ozan, tepkisini su şişelerinden almış ve olumsuz tavırlar sergilemişti.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçede Ozan Tufana uyarı

Teknik heyetin Ozan’la bir görüşme yaptığı ve “Sen bu takımın kaptanları arasındasın. Yaptığı hareketler sana yakışmıyor. Artık daha sakin ol” diyerek, tatlı sert bir uyarıda bulundukları bildirildi.

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