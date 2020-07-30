Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Falette kararı
30.07.2020 - 14:33 | | FOTOMAÇ

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Falette kararı

Sarı lacivertliler, gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvarken, sürpriz bir karara imza attı. Süper Lig devi, Simon Falette'nin 1 sezon daha takımda kalması için görüşmelere başlayacak.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Falette kararı
ABONE OL

Ara transfer sezonunda Fenerbahçe'nin Frankfurt'tan kadrosuna dahil ettiği Simon Falette konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Eurocalciomercato'nu haberine göre 28 yaşındaki Gineli savunmacı, Fenerbahçeli teknik heyet tarafından olumlu geri dönüş aldı ve gelecek sezon da sarı lacivertlilerde kalacak.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçeden Falette kararı

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Frankfurt teknik heyetinde bulunan bir ismin, "Frankfurt'un gelecek planlarının bir parçası olmadığı göz önüne alındığında, Hutter'in tercihleri arasında olmayacağı kesin." sözlerine yer verildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin, oyuncunun 1 sezon daha takımlarında kalması için kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Sarı lacivertli kurmaylar, Frankfurt yönetimiyle masaya oturacak.

Falette bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 1 asistle oynarken, Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıktı.

Alex'in Fenerbahçe'de unutamadığı 5 anısı

    Luiz Gustavo tatilini Antalya'da geçiriyor...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Falette kararı
      Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Falette kararı
    2. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı
      TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı
    3. Bandırmaspor, Ganalı futbolcu Otoo'yu transfer etti
      Bandırmaspor, Ganalı futbolcu Otoo'yu transfer etti
    4. Daniel Hamilton, Frutti Extra Bursaspor'da
      Daniel Hamilton, Frutti Extra Bursaspor'da
    5. Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı
      Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Fenerbahçe'de Erten Ersu ile yollar ayrıldı

    Son dakika | Fenerbahçe'de Erten Ersu ile yollar ayrıldı

    Transfer haberleri | Erdal Torunoğulları, Wagner'in menajeriyle görüştü

    Transfer haberleri | Erdal Torunoğulları, Wagner'in menajeriyle görüştü

    Son dakika | Denizlispor'da Hamza Hamzaoğlu sesleri

    Son dakika | Denizlispor'da Hamza Hamzaoğlu sesleri

    Son dakika | Kopenhag - Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak

    Son dakika | Kopenhag - Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak

    Sıradaki Haber