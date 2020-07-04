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04.07.2020 - 10:23 | | FANATİK

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den forvete Rodrigues atağı

Mevlüt Erdinç'ten beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, Vedat Muriç’in yanına bir hücumcu daha eklemek istiyor. Kanarya’nın hedefindeki oyuncu ise Ankaragücü’nde oynayan Gerson Rodrigues.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den forvete Rodrigues atağı
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Yeni dönemde alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçeden forvete Rodrigues atağı

Bir yandan Türkiye sınırları dışında temaslarına devam eden Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriç’in yanına Dinamo Kiev’den kiralık olarak Ankaragücü’nde oynayan Gerson Rodrigues’i düşünüyor. Vedat’ın yedeği konumundaki Mevlüt Erdinç’in, beklentilerin çok altında kalması sonrası yeni bir arayışa geçen Kanarya’nın, sezon biter bitmez Ukrayna ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.

Oldukça sıcak bakıyor
Kiev’le kontratı 2024 yılında bitecek olan Lüksemburg’lu forveti, tıpkı Başkent ekibi gibi kiralamak isteyen Fenerbahçe’nin, anlaşma konusunda sıkıntı yaşamayacağı konuşuluyor. 25 yaşındaki oyuncunun da Fener’de oynamaya oldukça sıcak baktığı belirtilirken, yapılması muhtemel kiralık teklifinin de satın alma opsiyonu üzerinden gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı.

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