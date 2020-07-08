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08.07.2020 - 10:08 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Sivasspor'dan sol bek

Sivasspor'da bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner Osmanpaşa, Fenerbahçe'nin gündemine girdi.

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Sivasspor'da bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner Osmanpaşa'nın da Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı konuşuluyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçeye Sivasspordan sol bek

Yiğido'da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner'i Kanarya, bu sezon büyük sıkıntı çektiği stoper pozisyonunda düşünüyor.

32 yaşındaki oyuncunun düzenli olarak ilk 11 olmasa da takımın iskeletinde yer alması planlanıyor. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi ise 2021'de sona eriyor. Bu sezon Sivasspor'da 28 lig maçına çıkan Caner, 1 asistle oynadı.

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