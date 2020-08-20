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20.08.2020 - 22:40 | | Sporx

Fenerbahçe transfer haberleri | Garry Rodrigues pazarlığı! İşte teklif...

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan ve bonservisi Al Ittihad'da bulunan Garry Rodrigues ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Olympiakos'un ilgilendiği Rodrigues için Al Ittihad'ın belirlediği ücret ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp bulması beklendiği kaydedilen Garry Rodrigues'in, Olympiakos ile görüşmeleri ile ilgili yeni bir haber var.

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'ın, Galatasaray'dan 9 milyon euroya kadrosuna kattığı Rodrigues için 2.5 milyon euro talep ettiği ve Yunan ekibinin bu bedeli şu anda vermeye yanaşmadığı kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Olympiakos'un, en fazla 1 milyon euro ödeme yapabileceğini de ilettiği belirtildi.

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Garry Rodrigues pazarlığı İşte teklif...

Fenerbahçe transfer haberleri | Garry Rodrigues pazarlığı İşte teklif...

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