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15.08.2020 - 23:04 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Garry Rodrigues'e talip oldu!

Transferde son dakika... Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues'e Olypiakos talip oldu.

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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak geçen sezon kendisinden beklenen performansı gösteremeyen Garry Rodrigues'e Olypiakos talip oldu.

Yunan basınında yer alan habere göre Olympiakos, Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Garry Rodriguese talip oldu

Fenerbahçe transfer haberleri | Garry Rodriguese talip oldu

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