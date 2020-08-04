Fenerbahçe transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırım Başakşehir yolunda!

Takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım’ın, şampiyon Medipol Başakşehir’le anlaşmaya yakın olduğu belirlendi.

Ozan Tufan ve Nabil Dirar ile yeni sözleşme yapan yönetim kontratı biten diğer isim Hasan Ali için benzer bir yol izlemedi. Yönetim bayram sonrası futbolcuyla görüşme yapacak olsa da iki tarafın anlaşmasının zor olduğu ifade edildi. Bu nedenle Hasan Ali kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Serbest durumda bulunan deneyimli oyuncunun yeni sezonda Medipol Başakşehir forması giymeye yakın olduğu kaydedildi.

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