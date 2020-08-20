Fenerbahçe transfer haberleri | İtalyanlar, Vedat Muriqi'nin ayrılık tarihini açıkladı!

Celal Umut Eren

Fenerbahçe’nin transferi için Lazio ile görüştüğü Vedat Muriqi konusunda önemli bir gelişme dikkat çekti.



Kosovalı forvetin Lazio’ya satışı konusunda ciddi mesafe kat eden sarı-lacivertliler hafta sonu bu işi resmiyete dökecek. İtalya basını ve Lazio’ya yakın kaynaklar Muriç’in pazar ya da pazartesi İtalya’ya gitmesi için bir planlama beklediğini yazdı.



Lazio’yu takip eden Marco Valerio sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda Lazio’nun 25 yaşındaki forveti pazar ya da pazartesi İtalya’ya getirmeyi düşündüğünü yazdı. 18 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis bekleniyor.