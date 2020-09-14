14.09.2020 - 10:07 | | Fanatik
Fenerbahçe transfer haberleri - Jailson, Çin'e gidiyor! 5 milyon euroya...
Transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson’a Çin’den talip çıktı.
Fenerbahçe'de yeni transferler konusunda hareketlilik yaşanırken gidenlerde de gelişmeler yaşanıyor.
Jailson için Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi.
Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un da Çin’e gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi.
Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak.