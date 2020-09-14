Fenerbahçe transfer haberleri - Jailson, Çin'e gidiyor! 5 milyon euroya...

Fenerbahçe'de yeni transferler konusunda hareketlilik yaşanırken gidenlerde de gelişmeler yaşanıyor.

Jailson için Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi.

Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un da Çin’e gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi.

Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak.