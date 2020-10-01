Fenerbahçe transfer haberleri | Kanat transferi de geliyor!

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Mbwana Samatta’nın ardından Papiss Cisse ile anlaşan Fenerbahçe, kanat transferi için de yoğun mesai harcıyor. Beklentilere yanıt veremeyen Garry Rodrigues artık kadroda düşünülmüyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncunun kısa süre içinde elden çıkarılması planlanıyor.

Takımdaki mevcut kanat oyuncularından daha farklı tipte bir isim için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpte özellikle kapanan rakiplere karşı dar alanda etkili olabilecek bir kanat oyuncusu arayışı vardı. Bu çalışmaların sonuna yaklaşıldı.

Sarı-lacivertlilerin, Papiss Cisse transferinin ardından etkili ve bireysel yetenekleri yüksek bir kanat oyuncusu da transfer edeceği bildirildi. Bu oyuncunun, istikrarlı ve yüksek skor katkısı yapabilen bir isim olmasının hedeflendiği kaydedildi. Garry Rodrigues’le yolların resmen ayrılmasının ardından yeni kanat oyuncusunun kadroya dahil edileceği vurgulandı.

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