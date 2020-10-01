Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Kanat transferi de geliyor!
01.10.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Kanat transferi de geliyor!

Rodrigues’le yolları ayırmak isteyen sarı-lacivertlilerin, skor katkısı yüksek, dar alanda etkili bir kanat oyuncusu transferini bitirmeye yaklaştığı ortaya çıktı

Fenerbahçe transfer haberleri | Kanat transferi de geliyor!
ABONE OL

SENAD OK

Mbwana Samatta’nın ardından Papiss Cisse ile anlaşan Fenerbahçe, kanat transferi için de yoğun mesai harcıyor. Beklentilere yanıt veremeyen Garry Rodrigues artık kadroda düşünülmüyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncunun kısa süre içinde elden çıkarılması planlanıyor.
Takımdaki mevcut kanat oyuncularından daha farklı tipte bir isim için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpte özellikle kapanan rakiplere karşı dar alanda etkili olabilecek bir kanat oyuncusu arayışı vardı. Bu çalışmaların sonuna yaklaşıldı.
Sarı-lacivertlilerin, Papiss Cisse transferinin ardından etkili ve bireysel yetenekleri yüksek bir kanat oyuncusu da transfer edeceği bildirildi. Bu oyuncunun, istikrarlı ve yüksek skor katkısı yapabilen bir isim olmasının hedeflendiği kaydedildi. Garry Rodrigues’le yolların resmen ayrılmasının ardından yeni kanat oyuncusunun kadroya dahil edileceği vurgulandı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Kanat transferi de geliyor

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor Macerası

    Edouard Mendy'i yakından tanıyalım
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Rangers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
      Rangers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
    2. Genoa'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 15'e çıktı
      Genoa'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 15'e çıktı
    3. Real Madrid - Real Valladolid: 1-0
      Real Madrid - Real Valladolid: 1-0
    4. Atalanta, Lazio'yu 4-1'le geçti!
      Atalanta, Lazio'yu 4-1'le geçti!
    5. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!
      Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türk Telekom Avrupa'ya veda etti!

    Türk Telekom Avrupa'ya veda etti!

    Manchester City rahat turladı!

    Manchester City rahat turladı!

    Transfer haberleri | Lille’de Yusuf Yazıcı için ayrılık kararı!

    Transfer haberleri | Lille’de Yusuf Yazıcı için ayrılık kararı!

    Fransa Açık'ta Nadal ile Thiem üçüncü turda

    Fransa Açık'ta Nadal ile Thiem üçüncü turda

    Sıradaki Haber