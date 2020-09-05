Fenerbahçe transfer haberleri | Kulüp binasında Muriç görüşmesi!

Fenerbahçe’de merak edilen konuların başında Vedat Muriç’in takımda kalıp kalmayacağı geliyor. Vedat Muriç’i transfer etmek isteyen Lazio yetkilileri şu an Fenerbahçe kulüp binasında.

Ajansspor'u haberine göre Fenerbahçe ile Lazio arasında Kosovalı golcü için son detaylar görüşülüyor. 26 yaşındaki oyuncunun bonuslar ile birlikte 20 milyon Euro’ya İtalyan ekibine transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Vedat Muriç daha önce Lazio ile bonuslar dahil yıllık 2.6 milyon Euro’dan 5 yıllık anlaşmaya varmıştı.

Vedat Muriç 1 yıllık Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig ve kupada 36 maçta 17 gol 7 asistlik performans sergiledi.