Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Kulüp binasında Muriç görüşmesi!
05.09.2020 - 20:22 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Kulüp binasında Muriç görüşmesi!

Transferde son dakika... Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Lazio yetkilileri, Fenerbahçe kulüp binasında pazarlık masasına oturdu.

ABONE OL

Fenerbahçe’de merak edilen konuların başında Vedat Muriç’in takımda kalıp kalmayacağı geliyor. Vedat Muriç’i transfer etmek isteyen Lazio yetkilileri şu an Fenerbahçe kulüp binasında.

Ajansspor'u haberine göre Fenerbahçe ile Lazio arasında Kosovalı golcü için son detaylar görüşülüyor. 26 yaşındaki oyuncunun bonuslar ile birlikte 20 milyon Euro’ya İtalyan ekibine transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Vedat Muriç daha önce Lazio ile bonuslar dahil yıllık 2.6 milyon Euro’dan 5 yıllık anlaşmaya varmıştı.

Vedat Muriç 1 yıllık Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig ve kupada 36 maçta 17 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Kulüp binasında Muriç görüşmesi

Fenerbahçe transfer haberleri | Kulüp binasında Muriç görüşmesi

    Konyaspor'dan anlamlı forma tanıtımı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbhaçe transfer haberleri | Kulüp binasında Muriç görüşmesi!
      Fenerbhaçe transfer haberleri | Kulüp binasında Muriç görüşmesi!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu U19 Kız Voleybol Takımı'nı kabul etti
      Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu U19 Kız Voleybol Takımı'nı kabul etti
    3. Göztepe, İrfan Can Eğribayat'ı transfer etti!
      Göztepe, İrfan Can Eğribayat'ı transfer etti!
    4. Pemra Özgen "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkacak
      Pemra Özgen "Wild card" ile İstanbul'da korta çıkacak
    5. Beşiktaş - Fenerbahçe Opet: 0-3
      Beşiktaş - Fenerbahçe Opet: 0-3



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş transfer haberleri | Vincent Aboubakar sürprizi! Görüşmeler başladı...

    Beşiktaş transfer haberleri | Vincent Aboubakar sürprizi! Görüşmeler başladı...

    Fenerbahçe haberleri | Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu!

    Fenerbahçe haberleri | Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu!

    İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

    İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

    Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 5. oldu

    Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 5. oldu

    Sıradaki Haber