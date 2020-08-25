Fenerbahçe transfer haberleri | Lemos'un bonservisi belli oldu!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, yeni isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. İspanya 2.Lig ekiplerinden Las Palmas’ın 24 yaşındaki Urugaylı savunmacısı Mauricio Lemos da sarı-lacivertli ekibin yolunu tuttu.

Fenerbahçe’nin 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı ve kendisine yıllık net 750 bin euro ödeyeceği 24 yaşındaki Uruguaylı savunmacı dün gece geç saatlerde İstanbul’a ulaştı. Bu transfer için İspanyol ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.



Ülkesinde Defensor ekibinin altyapısından yetişen ve Rusya’da Rubin Kazan ve İtalya’da Sassuolo kulüplerinde de forma giyen uluslararası tecrübeye sahip futbolcu, geride kalan sezonda LaLiga2’de 26 maçta oynadı ve 1 de gol attı. Stoper olarak görev yapan 1.87 boyundaki Lemos, 2 kez de Uruguay Milli Takımı forması giydi.

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