Fenerbahçe transfer haberleri | Miha Zajc, Genoa ile anlaşma sağladı!

Sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, yeniden İtalya’ya dönüyor. Zajc, İtalyan ekibi Genoa ile anlaşma sağladı.

Kiralık olarak İtalyan kulübüyle anlaşan Sloven orta saha, Fenerbahçe’ye 2018-19 sezonu devre arasında Empoli’den gelmişti. 26 yaşındaki Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla 1.5 yılda 27 resmi maçta 4 gol attı 5 asist yaptı.

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