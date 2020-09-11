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11.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Miha Zajc, Genoa ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçeli Miha Zajc, yeniden İtalya’ya dönüyor. Genoa ile Miha Zajc anlaşma sağladı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Miha Zajc, Genoa ile anlaşma sağladı!
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Sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, yeniden İtalya’ya dönüyor. Zajc, İtalyan ekibi Genoa ile anlaşma sağladı.
Kiralık olarak İtalyan kulübüyle anlaşan Sloven orta saha, Fenerbahçe’ye 2018-19 sezonu devre arasında Empoli’den gelmişti. 26 yaşındaki Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla 1.5 yılda 27 resmi maçta 4 gol attı 5 asist yaptı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Miha Zajc, Genoa ile anlaşma sağladı

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