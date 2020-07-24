24.07.2020 - 20:46 | | Sporx
Fenerbahçe transfer haberleri | Nabil Dirar'a Belçika'dan talip çıktı!
Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, Fenerbahçe'nin yıldızı Nabil Dirar'ı kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Nabil Dirar için Belçika'dan yeni bir iddia geldi. Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'ün, eski oyuncusunu takıma katmak için istekli olduğu belirtildi.
2008-2012 yılları arasında Club Brugge'de oynayan Faslı oyuncu, 6 milyon euro bonservis bedeliyle ayrılarak Monaco'ya transfer olmuştu.
2018 yılında da Dirar'ın adı Brugge ile anılmış ancak oyuncu sonrasında takımda kalmıştı.
Bu sezon Fenerbahçe'de 32 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 2 gol attı.