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05.09.2020 - 01:06 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Nikola Kalinic’in menajeri İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'de transferde son dakika haberi... Fenerbahçe yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Golcü arayışındaki sarı-lacivertli ekip, Nikola Kalinic’i gündemine alırken önümüzdeki günlerde meanjeriyle görüşme yapacak.

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Yepyeni bir kadro kuran ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yerine gelecek olan forvet konusunda da bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler İsrailli forvet Eran Zahavi'den sonra Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nicola Kalinic'le de anlaşma zemini arıyor. Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Nikola Kalinic’in menajeri Fenerbahçe ile bir görüşme yapmak için cumartesi İstanbul’a geliyor.

Beşiktaş'ın da ciddi şekilde ilgilendiği Kalinic transferinde Fenerbahçe'nin büyük ilerleme kaydettiği de iddia edildi. Geçen sezonu Roma'da geçiren 32 yaşındaki forvet 19 maçta 5 gol 23 asistlik performans sergilemişti.

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