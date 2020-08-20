Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Nwakaeme iddiası! Menajeriyle görüşüldü...
20.08.2020 - 01:06 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Nwakaeme iddiası! Menajeriyle görüşüldü...

Transferde son dakika... Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme ile iletişime geçtiği iddia edildi.

ABONE OL

Fenerbahçe'nin Novak ve Sosa'nın ardından bir diğer Trabzonspor'lu yıldız ile ilgilendiği iddia edildi.

Ajansspor'un iddiasına göre Fenerbahçe, Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme ile iletişime geçti. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine hızlı bir başlangıç yapan Emre Belözoğlu'nun, sözleşmesinde özel bir çıkış maddesi bulunduğu belirtilen Nwakaeme'nin menajeriyle görüştüğü iddia edildi.

Nwakaeme'nin menajerinin yanıtı ise; 'Düşünmek için zaman istiyoruz' oldu.

Nwakaeme'nin çıkış bedelininin 6 milyon Euro. Haberde, Neymar örneğinde olduğu gibi oyuncunun bu bedeli kendisinin de ödeyerek kulüpten ayrılabileceği ifade ediliyor.

Trabzonspor, Nwakaeme'yi 2018 yazında Hapoel Beer Sheva takımından 1.1 milyon Euro karşılığı kadrosuna katmıştı. Nijeryalı futbolcu geçen sezon çıktığı 43 maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Nwakaeme iddiası Menajeriyle görüşüldü...

Fenerbahçe transfer haberleri | Nwakaeme iddiası Menajeriyle görüşüldü...

    Nuri Şahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. PSG Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı mı yayınlanacak?
      PSG Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı mı yayınlanacak?
    2. Fenerbahçe transfer haberleri | İtalyanlar, Vedat Muriqi'nin ayrılık tarihini açıkladı!
      Fenerbahçe transfer haberleri | İtalyanlar, Vedat Muriqi'nin ayrılık tarihini açıkladı!
    3. Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ten taraftarlara mesaj!
      Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ten taraftarlara mesaj!
    4. Altınordu, Kızılcabölükspor'u satın almak için görüşüyor!
      Altınordu, Kızılcabölükspor'u satın almak için görüşüyor!
    5. Antalyaspor'da Nuri Şahin ilk antrenmanına çıktı
      Antalyaspor'da Nuri Şahin ilk antrenmanına çıktı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başkan Infantino, FIFA Etik Kurulunda aklandı

    Başkan Infantino, FIFA Etik Kurulunda aklandı

    Erzurumspor, Arvydas Novikovas ile anlaştı

    Erzurumspor, Arvydas Novikovas ile anlaştı

    Flamengo, Mauricio Isla'yı açıkladı!

    Flamengo, Mauricio Isla'yı açıkladı!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

    Sıradaki Haber