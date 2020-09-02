Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Vedat Muriç için resmi açıklama bekleniyor!
02.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Vedat Muriç için resmi açıklama bekleniyor!

Fenerbahçe'de transferde son dakika... Uzun süredir Vedat Muriç için Lazio ile pazarlık yapan Sarı-lacivertli yönetim, 20 Milyon Euro’luk bir bonservis bedelinde anlaştı.

ABONE OL

Sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriç için Lazio ile yaptığı görüşmeleri tamamlamak üzere. İki taraf toplamda 20 Milyon Euro’luk bir bonservis bedelinde anlaştı. Artık ödeme şekli ve bonuslarla ilgili detaylara geçildi. Birkaç gün içinde Vedat transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Vedat Muriç için resmi açıklama bekleniyor

Fenerbahçe transfer haberleri | Vedat Muriç için resmi açıklama bekleniyor

Sergen Yalçın: "Söylemem gereken bazı şeyler var"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş transfer haberleri | Ahmet Oğuz ve Lopes listede!
    Beşiktaş transfer haberleri | Ahmet Oğuz ve Lopes listede!
  2. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş’ın dişine göre rakip!
    UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş’ın dişine göre rakip!
  3. Beşiktaş haberleri | Francisco Montero: "En doğru kulübe transfer oldum"
    Beşiktaş haberleri | Francisco Montero: "En doğru kulübe transfer oldum"
  4. Barcelona'da kriz büyüyor! Messi lisans için FIFA’da...
    Barcelona'da kriz büyüyor! Messi lisans için FIFA’da...
  5. 30 liraya Formula 1 heyecanı!
    30 liraya Formula 1 heyecanı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'a Bayern Münih'ten transfer! İşte bonservis bedeli...

Beşiktaş'a Bayern Münih'ten transfer! İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de Erol Bulut takımdan memnun!

Fenerbahçe'de Erol Bulut takımdan memnun!

Nihat Özdemir: ‘İmkansızı başardık’

Nihat Özdemir: ‘İmkansızı başardık’

İngilizler transferde Galatasaray'a kapıyı kapattı!

İngilizler transferde Galatasaray'a kapıyı kapattı!

Sıradaki Haber