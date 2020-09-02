Fenerbahçe transfer haberleri | Vedat Muriç için resmi açıklama bekleniyor!

Sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriç için Lazio ile yaptığı görüşmeleri tamamlamak üzere. İki taraf toplamda 20 Milyon Euro’luk bir bonservis bedelinde anlaştı. Artık ödeme şekli ve bonuslarla ilgili detaylara geçildi. Birkaç gün içinde Vedat transferinin resmen açıklanması bekleniyor.