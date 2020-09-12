12.09.2020 - 07:00 |
Fenerbahçe transfer haberleri | Miha Zajc, İtalya’da
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, İtalya’ya gitti.
Sarı-lacivertli takımda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, İtalya’ya gitti. Genoa’ya kiralanması için anlaşma sağlanan 25 yaşındaki orta saha, sağlık kontrollerinden geçip, son detayları görüştü. 2018-19 sezonu devre arasında yine İtalya’nın Empoli takımından getirilen Sloven yıldız, Çizme’ye geri döndü.
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