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12.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Miha Zajc, İtalya’da

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, İtalya’ya gitti.

Fenerbahçe transfer haberleri | Miha Zajc, İtalya’da
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Sarı-lacivertli takımda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, İtalya’ya gitti. Genoa’ya kiralanması için anlaşma sağlanan 25 yaşındaki orta saha, sağlık kontrollerinden geçip, son detayları görüştü. 2018-19 sezonu devre arasında yine İtalya’nın Empoli takımından getirilen Sloven yıldız, Çizme’ye geri döndü.

Fenerbahçe transfer haberleri | Miha Zajc, İtalya’da

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