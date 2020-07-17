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17.07.2020 - 17:14 | | FANATİK

Fenerbahçe transfer haberleri | Zanka'nın menajeri ayrılığı açıkladı

Fortuna Düsseldorf ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Zanka'nın menajeri Ivan Marko Benes ayrılık açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe transfer haberleri | Zanka'nın menajeri ayrılığı açıkladı
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Huddersfield'dan renklerine bağladığı Zanka (Mathias Jorgensen), Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmış ve devre arasında Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiralık olarak gönderilmişti.

Fenerbahçe transfer haberleri | Zankanın menajeri ayrılığı açıkladı

Kiralama sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden Sarı Lacivertliler'e dönen 30 yaşındaki stoperle ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli savunmacının üç yıldan bu yana menajerliğini yürüten Ivan Marko Benes, Danimarka basınına yaptığı açıklamada Zanka'yla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Ülkenin önde gelen tabloidlerinden B.T.'ye konuşan Benes, oyuncusuyla geçirdiği üç yıldan son derece mutluluk duyduğunu söylerken "Bu dönemde Premier Lig ve Fenerbahçe'ye çok iyi transferler gerçekleştirdik. Nitekim Zanka da gittiği takımlarda fazla süre aldı. Şimdiye dek iş birliğimizden ötürü hep memnuniyet duydum. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

 

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