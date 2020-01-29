Fenerbahçe U13 takımından anlamlı ziyaret

İlçe Milli Eğitim Müdür Sinan Aydın ile Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de Tebessüm Kahvesi’nde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda yer aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

U13 Takımımız Tebessüm Kahvesi çalışanlarına imzaladıkları formayı takdim ederken; çalışanlar da oyuncularımıza çeşitli hediyeler takdim etti. Organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ,“Bu güzel ziyaret için teşekkür ederim. Çocuklarımız da çok mutlu oldu. Üsküdar Belediyesi’nin iki şube olarak yürüttüğü çok ulvi bir çalışma. Çocuklarımızın sadece fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde manevi ihtiyaçlarının, toplumla kaynaşmalarının, bir araya gelmelerinin de çok güzel bir yolu ve yöntemi. Bu kafe, onların hayata sıkı sıkı bağlanmalarının önemli bir aracı. Böylesine güzel ziyaretlerden onlar da çok büyük mutluluk duyuyor. Bizler de keyif alıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü ve yöneticilerine bu ince davranışı gösterdikleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.