19.03.2020 - 16:00 | | Ä°STANBUL (AA) -
Fenerbahçe Ülker StadÄ± dezenfekte edildi
FenerbahÃ§e'nin maÃ§larÄ±nÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± Ãœlker StadÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid 19) tedbirleri kapsamÄ±nda dezenfekte edildi.Â
Stattaki yedek kulÃ¼beleri, soyunma odalarÄ±, hakem odalarÄ±, merdivenler, basÄ±n tribÃ¼nÃ¼, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu iÃ§ mekanlar, protokol tribÃ¼nÃ¼, basÄ±n toplantÄ± odasÄ±, rÃ¶portaj alanlarÄ±, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n ekipmanlarÄ±nÄ±n koyulduÄŸu oda, futbolcu yakÄ±nlarÄ±nÄ±n beklediÄŸi odalar, tuvaletler ve koridorlarda ilaÃ§lama yapÄ±ldÄ±.
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