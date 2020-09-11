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11.09.2020 - 08:23 | | Fanatik

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında Vedat Muriqi anlaşmazlığı

Fenerbahçe'de Vedat Muriç Lazio'ya gitmeye hazırlanırken, başka bir sorun patlak verdi. Kosovalı golcünün önceki takımı Rizespor ile Sarı Lacivertliler arasında anlaşmazlık çıktı.

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Fenerbahçe, Kosovalı forveti geçen sezon Rize’den 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan elde edilecek payın yüzde 15’i karşılığında satın almıştı. Buna göre Muriç’in Lazio’ya imzası sonrası Kanarya’nın Karadeniz ekibine yaklaşık 2.5 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.

Sarı- Lacivertliler, Rizespor’a para yerine oyuncu teklifinde bulundu. Ancak Mavi-Yeşilli ekibin bunu kesin bir şekilde reddedip parayı nakit olarak istediği kaydedildi. Fenerbahçe Yönetimi, paranın bir bölümü ve oyuncu teklifi ile Rizespor’un kapısını bir kez daha çalmayı planlıyor.

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Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında Vedat Muriqi anlaşmazlığı

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında Vedat Muriqi anlaşmazlığı

Fenerbahçe, Rize'de
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