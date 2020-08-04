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04.08.2020 - 23:31 | | Sporx

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu!

İtalya Seria A ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin kısa süre içinde takımdan ayrılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız isim, Hellas Verona'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu!
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Roma'nın geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Mert Çetin, bir diğer İtalya Serie A takımı Hellas Verona'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Taraflar anlaşmaya vardılar ve Milli oyuncu Mert Çetin, kısa süre içinde yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek. Di Marzio'nun haberine göre; anlaşma kiralık olarak gerçekleşecek ve Roma istediği zaman oyuncusunu geri alma hakkına sahip olacak.

G.SARAY VE F.BAHÇE İLGİLENİYORDU
Milli futbolcunun ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile uzun süredir anılıyordu. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, genç stoperi kadrosunda görmeyi çok istemişti.

RRAHMANI'NİN YERİNE GELECEK
Hellas Verona bu transfer ile kiralık oyuncuları Amir Rrahmani'nin Napoli'ye dönüşü sonrası oluşan boşluğu doldurmak istiyor.

Mert Çetin, Roma'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmediği için bu turnuvada forma giyemeyecek. 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Roma forması ile 6 maçta görev aldı.

Mert Çetin Gençlerbirliği'ne Ziyareti

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