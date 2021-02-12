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12.02.2021 - 22:23 |

Fenerbahçe Voleybol Takımı'nda 2 sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımında forma giyen iki sporcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Voleybol Takımı'nda 2 sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımında forma giyen iki sporcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Bugün yapılan Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın teknik ekip ve sporcularının tamamı negatif olup, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızda ise 2 sporcumuz daha pozitif çıkmıştır" denildi. 

Erkek voleybol takımında toplam 8 sporcu ve 4 teknik personelin karantinada olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Voleybol Takımında 2 sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

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