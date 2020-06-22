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22.06.2020 - 14:14 | | DHA

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından, Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı
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Cumartesi günü saat 18.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı pas çalışması ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

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