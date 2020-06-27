Süper Lig'de 29. haftanın 2. karşılaşması Fenerbahçe ile Malatyaspor arasında oynanacak. Şampiyonluğu matematiksel olarak henüz kaybetmeyen Fenerbahçe bu karşılaşmayı sahasında kazanmak istiyor. Yeni Malatyaspor ise güçlü rakibini deplasmanda yenip alt sıralardan kurtulmanın peşinde...

Şimdi her iki kulübün taraftarı 'Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna cevap arıyor.

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Yeni malatyaspor maçı bugün saat 18.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Ali Şasnalan yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Deniz, Mehmet, Rodrigues, Muriç

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mina, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Ahmed, Kjartansson

MALATYA ATEŞ HATTINDA

Kanarya, galibiyet serisiyle üst sıralara yaklaşmanın hayallerini kuruyor. Ancak rakibin puana çok daha fazla ihtiyacı var. Ligde kalma savaşı veren Hikmet Karaman’ın ekibi tam 12 hafta sonra Göztepe karşısında galibiyet hasretini bitirdi. Yeni Malatya, Kadıköy’den de 3 puan alarak sezonun kalan bölümü öncesi moral depolamak istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU İLK 11'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe’nin son yaptığı çalışmaya Emre Belözoğlu damga vurdu. Tecrübeli oyuncu, çift kale maçta sergilediği performansla arkadaşlarından alkış aldı. Cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında tribüne çıkan kaptanın bu akşamki Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte 11’e dönmesi bekleniyor.

Geçen hafta kötü futboluyla tepki çeken Ozan Tufan’ın ise kulübeye çekilmesi muhtemel.

TEK EKSİK TOLGA CİĞERCİ

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı öncesinde cezalı oyuncu yok. Tek eksik, önceki günkü antrenmanda sakatlanan Tolga Ciğerci. Adalesinde kanama ve yırtık tespit edilen Tolga, iki hafta takımını yalnız bırakacak.

Trabzon maçında sakatlanıp Kasımpaşa karşısında görev yapamayan Serdar Aziz ise bugün savunmanın ortasındaki yerini alacak.

HİKMET KARAMAN CEZASI NEDENİYLE TRİBÜNDE

Ligde kalma yolunda her maçı final niteliği taşıyan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Hikmet Karaman cezalı. Sarı-Kırmızılılar antrenör Hasan Özer yönetiminde sahaya çıkacak. Karaman geçen hafta Göztepe’nin kazandığı penaltı sonrası itirazdan kırmızı kart görmüştü.

Malatyaspor'da zorlu maç öncesi müjdeli haberler geldi. Hücum oyuncusu Bifouma ile stoper Mustafa Akbaş iyileşti. Yönetim de 6.5 milyon TL ödeme yaptı.