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25.06.2020 - 13:14 | |   İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

 

Skorer Mutfak | 25 Haziran 2020
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