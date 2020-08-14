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14.08.2020 - 22:16 |

Fenerbahçe yeni sezon hazırlığı!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlığı!
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 

Çabukluk çalışmalarının ardından kanat organizasyonlarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. 

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlığı

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