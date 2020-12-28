Fenerbahçe yeniden AUDI Cup'ta mücadele edecek

2019 yılında Bayern Münih’in ev sahipliğinde AUDI CUP’a katılan Fenerbahçe bir kez daha Allianz Arena’ya davet edildi. İspanya’yı temsil eden Mellila kulübü resmi sitesinden 2021’deki AUDI CUP için davet aldıklarını duyurdu.

Duyuru anonsunda Fenerbahçe’nin de bulunması gözlerden kaçmadı. Tıpkı 2019’da olduğu gibi Bayern Münih, Real Madrid ve Fenerbahçe çağrı alırken, Mellila da turnuvada yer alacağını aktardı.