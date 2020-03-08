Fenerbahçe yönetimi güven aşıladı! ‘Sakın stres yapmayın’

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın gidişi ve kötüsonuçların ardından adeta seferberlik ilan edildi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler; Denizlispor’la yapılan maçtan önce takıma büyük destek verdi.



Başkan Koç ve yöneticiler; şu anda takımı çalıştıran antrenörler Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız’a moral aşıladı. Ardından Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’le görüşerek tam destek verildi. Ardından yöneticiler ve Ali Koç, futolcularla da konuşarak bir birlik beraberlik oluşturulmak istendi.

Zor günlerin ancak beraber olunursa aşılabileceği mesajı vurgulanırken; “Yenilseniz de yenseniz de yanınızdayız. Kötü sonuçta çekinmeyin, biz her şeyi üzerimize alırız. Sakın stres yapmayın, hepiniz iyi futbolcularsınız. Zor günleri hep beraber aşacağız. Hep beraber mücadele edeceğiz” denildi.

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel başta olmak üzere tüm antrenör ekibi de birlikte olmanın önemine değindi. Sarı-lacivertli camiaya ve taraftarlara hak ettikleri mücadeleyi Denizlispor maçında sunacaklarının sözünü verdi.



Öte yandan Zeki Murat Göle’ye hem futbolculardan hem de kaptan ile yardımcı antrenör Volkan Demirel’den destek geldi. Yedek kulübesinde duran Göle’ye ‘Her zaman yanındayız’ mesajı verildi.

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