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03.03.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe yönetimi, Schmidt’i altı yıldır tanıyor!

Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal sonrası gündeme gelen ilk isim olan Roger Schmidt’le alakalı ilginç bir detay bulunmakta...

Fenerbahçe yönetimi, Schmidt’i altı yıldır tanıyor!

Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal sonrası gündeme gelen ilk isim olan Roger Schmidt’le alakalı ilginç bir detay bulunmakta... Ali Koç’un uzun zamanda beri Schmidt’i bildiği ve tanıdığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de başkanlığa seçilmeden önce bilhassa 1907 Derneği döneminde Avrupa futboluyla ilgili araştırmaları toplayan ve kulüp yapılarını inceleyen Başkan Ali Koç’un 2012 döneminde Red Bull firmasının Almanya’da Leipzig ve Avusturya’da Salzurg kulüplerine yaptığı yatırımları takibe aldığı kaydedildi.
2013-14 sezonunda da Red Bull Salzburg’la Avusturya’da şampiyon olan Roger Schmidt’in 2012-14 arasındaki sürecini araştıran Koç, benzer bir yapıyı da Fenerbahçe’ye getirmek istemişti.
Geçen yıl göreve geldiğinde de Phillip Cocu ile benzer bir rota çizmişti.
Aslında Roger Scmidt’i iyi bilen Koç, 2018’de Çin’de Beijing Guoan’da görev aldığı için Alman çalıştırıcıya teklif götürememişti.

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