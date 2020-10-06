FenerbahÃ§e yurt dÄ±ÅŸÄ± derneklerinden yÃ¶netime teÅŸekkÃ¼r

DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan Covid-19 salgÄ±nÄ± sÃ¼rerken sarÄ± lacivertli ekip, 2020-21 sezonu iÃ§in yoÄŸun mesai harcadÄ±. TakÄ±mdan 15 oyuncu ile yollar ayrÄ±lÄ±rken, nokta transferler ile 18 oyuncu sarÄ± lacivertli ekibe dahil edildi. Bunun yanÄ± sÄ±ra FenerbahÃ§e'de transfer dÃ¶neminde 23,1 milyon Euro transfer geliri (bonservis) elde edilirken, 14,6 milyon Euro da transfer harcamasÄ± yapÄ±ldÄ± ve toplamda 8,5 milyon Euro transfer karÄ± elde edildi.

FenerbahÃ§e'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yer alan dernekleri yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar ve takÄ±ma dahil edilen oyuncular ile ilgili teÅŸekkÃ¼r mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin baÅŸkenti Washington DC'de yer alan Washington FenerbahÃ§eliler DerneÄŸi'nin baÅŸkanÄ± Erhan TÃ¼rk fikriyle birlik ve beraberlik olgusu ile harekete geÃ§en derneklerin saat 19.07'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ortak mesajÄ±nda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: "BaÅŸkanÄ±mÄ±z ve yÃ¶netimimize teÅŸekkÃ¼rlerimizle.

Transfer dÃ¶nemindeki bu baÅŸarÄ±, bizleri gururlandÄ±rdÄ±. TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkileyen koronavirÃ¼s sÃ¼recinde zor ÅŸartlar altÄ±nda yoÄŸun mesai harcayan baÅŸkanÄ±mÄ±z Ali KoÃ§, yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerimiz ve teknik ekibimize teÅŸekkÃ¼r ederiz. UmarÄ±z 2020-2021 sezonu sonunda ÅŸampiyonluÄŸumuzu hep birlikte coÅŸkuyla kutlarÄ±z. Sevgi limit tanÄ±maz."

ERHAN TÃœRK: BU SEZON Ã–ZLENEN ÅžAMPÄ°YONLUÄžU YAÅžAYACAÄžIZ

Washington FenerbahÃ§eliler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Erhan TÃ¼rk, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada zor dÃ¶nemlerden geÃ§ildiÄŸini ve hiÃ§bir koÅŸul gÃ¶zetmeden her zaman FenerbahÃ§e'nin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Erhan TÃ¼rk, "Bizler her zaman FenerbahÃ§e'ye destek olmak iÃ§in varÄ±z. Ä°yi gÃ¼nde de kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde de kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n hep yanÄ±ndayÄ±z. Bu transfer dÃ¶neminde ÅŸampiyon olacak bir kadro kuran, bunu yaparken de zor ÅŸartlarÄ± lehine Ã§eviren yÃ¶netim kurulumuzu gÃ¶nÃ¼lden kutluyorum. Ä°nÅŸallah bu sezon camianÄ±n Ã¶zlediÄŸi ve hak ettiÄŸi ÅŸampiyonluÄŸu beraber yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Sevgi limit tanÄ±maz" dedi.

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