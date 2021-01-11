Fenerbahçe zorlu Erzurum deplasmanında! Erzurumspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 18. hafta bugün oynanacak olan iki maç ile tamamlanacak. Fenerbahçe deplasmdan Erzurumspor'a konuk olurken günün son maçında ise Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Süper Lig'de son sırada yer alan Erzurumspor sahasında Fenerbahçe'den puan ya da puanlar almanın hesaplarını yaparken Fenerbahçe ise zorlu deplasmanda puan kaybı yaşamak istemiyor. Beşiktaş'ın Hatayspor deplasmanında puan kaybetmesinin ardından haftayı üç puanla tamamlamak isteyen Fenerbahçe önümüzdeki hafta içerisinde oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçını rahat izlemek istiyor. Peki Erzurumspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Erzurumspor-Fenerbahçe maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacakü

MUHTEMEL 11'LER

ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman ,Donald, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar,Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam